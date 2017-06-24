СММ ОБСЕ обнаружила повреждения Юго-Донбасского водопровода

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил большую течь на Южно-Донбасском водопроводе.

1/2 БПЛА СММ #ОБСЕ обнаружил большую утечку @Южно-Донбас. водопроводе. Ремонт жизн. важен для 1,5 млн людей по обе стороны линии сопр. pic.twitter.com/lTCp9uNO0c — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2017

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

"Ремонт жизненно важен для 1,5 млн человек с обеих сторон линии соприкосновения", - добавили в СММ ОБСЕ.

2/2 А.Хуг: Комм. предпр. готово провести ремонт, СММ – содействовать и наблюдать, люди ожидают выполнения рем.работ – готовы ли стороны? — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2017

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ готово способствовать и наблюдать.

"Готовы ли стороны?", - спросил он.

Украинская правда