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СММ ОБСЕ обнаружила повреждения Юго-Донбасского водопровода

Суббота, 24 июня 2017, 14:11

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил большую течь на Южно-Донбасском водопроводе.

Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

"Ремонт жизненно важен для 1,5 млн человек с обеих сторон линии соприкосновения", - добавили в СММ ОБСЕ.

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что коммунальное предприятие готово провести ремонт водопровода, а СММ готово способствовать и наблюдать.

"Готовы ли стороны?", - спросил он.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбасс
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