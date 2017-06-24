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"Хлібне перемир'я": в ОРДЛО на міні підірвалися 3 чоловіків, один помер

Субота, 24 червня 2017, 15:52

На непідконтрольній території Луганської області у с.Боржиківка під час проведення польових робіт автомобіль "КамАЗ" наїхав на протипіхотну міну, внаслідок підриву постраждали троє осіб.

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на онлайн-ресурс "МІА "Исток", підконтрольний бойовикам "ЛНР".

"Водій отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення нижніх кінцівок, тупу травму живота, черепно-мозкову травму. Через кілька годин після події помер. Хлопець 19 років отримав глибокі садна правого плеча, садна чола та навколо лівого ока, а юнак 17 років має закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітини. Обидва перебувають у травматологічному відділенні центральної міської лікарні Алчевська", - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

При цьому бойовики ОРЛО заявляють, що порушень "хлібного перемир'я" з українського боку не зафіксовано. 

"Станом на 00:50 випадків порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначають в "ЛНР". 

У свою чергу в ОРДО заявили, що за добу нарахували "50 порушень "тиші" з боку ЗСУ", при цьому українська сторона нібито застосовувала артилерію, танки, міномети, БМП, БТР, гранатомети і стрілецьку зброю, повідомляє російське РІА "Новости".

Як відомо, "хлібне перемир'я" має діяти на Донбасі на час збору врожаю з 24 червня до 31 серпня.

Теми: ДонбасМінські угоди
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