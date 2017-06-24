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Справа 2 травня: До суду направили справу ще одного учасника заворушень

Субота, 24 червня 2017, 18:53

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт щодо учасника масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі, який три роки переховувався від слідства.

Як повідомили у прокуратурі, підозрюваний звинувачується за ч. 2 ст. 294 КК України (масові заворушення, які призвели до загибелі людей), пише "Думская". 

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області. Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами масових заворушень із застосуванням зброї, які супроводжувалися насильством, знищенням майна та привели до загибелі людей, що мали місце 2 травня 2014 року (ч.1, 2 ст. 296, ч.3 ст. 345, ст. 341, ч.2 ст. 194, ч.2 ст. 294, ч.1 ст. 115 КК України)", - зазначили у прокуратурі.

У березні 2017 року прокуратура повідомила про затримання підозрюваного в масових заворушеннях 2 травня, який переховувався від слідства.

За повідомленням "Думской", затриманий - Євген Гур'єв, який виступав на боці проросійських активістів.

Справу інших 20 "антімайдановцев" розглядає суд Чорноморська.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесасуд
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