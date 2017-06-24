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Дело 2 мая: В суд направили дело еще одного участника столкновений

Суббота, 24 июня 2017, 18:53

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе, который три года скрывался от следствия. 

Как сообщили в прокуратуре, подозреваемый обвиняется по ч. 2 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей), пишет "Думская". 

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области. Также продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков с применением оружия, которые сопровождались насилием, уничтожением имущества и привели к гибели людей, имевших место 2 мая 2014 года (ч. 1, 2 ст. 296, ч. 3 ст. 345, ст. 341, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - отметили в прокуратуре. 

В марте 2017 года прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в массовых беспорядках 2 мая, который скрывался от следствия.

По сообщению "Думской", задержанный - Евгений Гурьев, выступавший на стороне пророссийских активистов.

Дело других 20 "антимайдановцев" рассматривает суд Черноморска.

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Темы: Одессасуд
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