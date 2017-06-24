Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Київської облради загинув у ДТП

Субота, 24 червня 2017, 20:53

У суботу в ДТП у Білоцерківському районі загинув депутат Київської обласної ради Борис Панченко.

Про це повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, трагедія сталась на трасі Біла Церква-Володарка на повороті до с. Пилипча внаслідок лобового зіткнення та загоряння автомобілів.

Внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 1 особа постраждала.

Про цю подію повідомляє також dtp.kiev.ua.

За даними видання, три автомобілі зіштовхнулися і згоріли. Постраждалий перебуває в реанімації.

Українська правда

Теми: ДТПКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
ДТП
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "наїхав" на ДБР
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: