Депутат Київської облради загинув у ДТП

У суботу в ДТП у Білоцерківському районі загинув депутат Київської обласної ради Борис Панченко.

Про це повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, трагедія сталась на трасі Біла Церква-Володарка на повороті до с. Пилипча внаслідок лобового зіткнення та загоряння автомобілів.

Внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 1 особа постраждала.

Про цю подію повідомляє також dtp.kiev.ua.

За даними видання, три автомобілі зіштовхнулися і згоріли. Постраждалий перебуває в реанімації.

Українська правда