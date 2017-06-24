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Депутат Киевского облсовета погиб в ДТП

Суббота, 24 июня 2017, 20:53

В субботу в ДТП в Белоцерковском районе погиб депутат Киевского областного совета Борис Панченко.

Об этом сообщил губернатор Киевской области Александр Горган на своей странице в Facebook.

По его словам, трагедия произошла на трассе Белая Церковь-Володарка на повороте к с. Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей.

В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал.

Об этом происшествии сообщает также dtp.kiev.ua.

По данным издания, три автомобиля столкнулись и сгорели. Пострадавший находится в реанимации.

Украинская правда

Темы: ДТПКиевская область
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