Порошенко наступного тижня зустрінеться з Макроном

У понеділок, 26 червня, президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції.

Про це повідомляється на сайті українського президента.

У Франції Порошенко зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

"Програмою візиту передбачено зустрічі Глави Української держави з новообраним Президентом Франції Е.Макроном, Прем’єр-міністром Французької Республіки Е.Філіппом та Головою Сенату Франції Ж.Ларше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня відбулася зустріч Порошенка з президентом США Дональдом Трампом.