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Порошенко наступного тижня зустрінеться з Макроном

Неділя, 25 червня 2017, 00:31

У понеділок, 26 червня, президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції.

Про це повідомляється на сайті українського президента.

У Франції Порошенко зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

"Програмою візиту передбачено зустрічі Глави Української держави з новообраним Президентом Франції Е.Макроном, Прем’єр-міністром Французької Республіки  Е.Філіппом та Головою Сенату Франції Ж.Ларше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня відбулася зустріч Порошенка з президентом США Дональдом Трампом.

Теми: ПорошенкоФранція
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