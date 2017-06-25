Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко на следующей неделе встретится с Макроном

Воскресенье, 25 июня 2017, 00:31

В понедельник, 26 июня, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Во Франции Порошенко встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

"Программой визита предусмотрены встречи Главы Украинского государства с новоизбранным Президентом Франции Э.Макроном, Премьер-министром Французской Республики Э.Филиппом и Председателем Сената Франции Ж.Ларше", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня состоялась встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Темы: ПорошенкоФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: