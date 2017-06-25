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СЦКК: Торецку грозит техногенная катастрофа

Воскресенье, 25 июня 2017, 02:23
СЦКК: Торецку грозит техногенная катастрофа

Городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Из-за затопления шахт имени Артема и "Южной" на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода "Горловка-Торецкое", возникшего в результате обстрелов со стороны боевиков.

По подсчетам коммунальных служб Торецка на землю ежедневно вытекает около 15 000 кубометров воды. Вследствие этого, жители получают воду только два часа в сутки.

В связи с повышением температуры воздуха, расход воды существенно увеличился и ситуация значительно осложнилась. По словам мэра Торецка Юрия Евсикова, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний.

При этом отмечается, что обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня. Однако боевики не дают гарантий безопасности на время выполнения ремонта.

Также техногенная катастрофа может грозить Новгородскому, расположенному поблизости Торецка.

"На местном фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 000 тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны боевиков, на заводе выведен из строя трубопровод, через который осуществлялась откачка воды и уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки.

"Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области", - подчеркнули в СЦКК.

С начала 2017 года "Торецкий фенольный завод" отправил 9 заявок на обеспечение безопасности на время ремонта, однако боевики так и не предоставили гарантии.

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Темы: Донецкая область
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