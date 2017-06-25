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Число загиблих при вибухах в Пакистані зросло до 85

Неділя, 25 червня 2017, 02:55

Загальна кількість жертв серії нападів в Пакистані, скоєних в п'ятницю, 23 червня, зросла до не менше 85 осіб.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідальність за два вибухи, які прогриміли майже одночасно на багатолюдному ринку в основному шиїтському місті Парачинарі, взяла на себе екстремістське сунітське угруповання "Лашкар-е-Джганґві". Парачинар є центром адміністративного агентства Куррам, де нерідко відбувається насильство між шиїтами і сунітами.

Ще 12 людей загинули в п'ятницю в результаті вибуху замінованого автомобіля з водієм-смертником в місті Кветта на південному заході країни, центрі провінції Белуджистан. За той напад відповідальність взяли на себе відразу два екстремістські угрупування, що конкурують між собою - "Джамаат-уль-Ахрар", яка відкололася від пакистанських талібів, і "Ісламська держава".

Крім того, ще четверо поліцейських застрелили невідомі, які напали на ресторан ввечері в п'ятницю в портовому місті Карачі на півдні Пакистану.

Теми: вибух
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