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Число погибших при взрывах в Пакистане возросло до 85

Воскресенье, 25 июня 2017, 02:55

Общее число жертв серии нападений в Пакистане, совершенных в пятницу, 23 июня, возросло до не менее 85 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ответственность за два взрыва, которые прогремели почти одновременно на многолюдном рынке в основном шиитском городе Парачинаре, взяла на себя экстремистская суннитская группировка "Лашкар-э-Джгангви". Парачинар является центром административного агентства Куррам, где нередко происходит насилие между шиитами и суннитами.

Еще 12 человек погибли в пятницу в результате взрыва заминированного автомобиля с водителем-смертником в городе Кветта на юго-западе страны, центре провинции Белуджистан. За то нападение ответственность взяли на себя сразу две экстремистские группировки, конкурирующие между собой - "Джамаат-уль-Ахрар", отколовшаяся от пакистанских талибов, и "Исламское государство".

Кроме того, еще четверых полицейских застрелили неизвестные, напавшие на ресторан вечером в пятницу в портовом городе Карачи на юге Пакистана.

Темы: взрыв
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