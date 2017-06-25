На британський парламент була скоєна кібератака

Британський парламент зазнав масштабної кібератаки.

Про це пише The Telegraf.

Відзначається, що атаки хакерів тривали більше 12 годин на п'ятницю. Зламана була електронна пошта політиків і їхніх помічників.

Мережа, яка постраждала від кібератак, використовується кожним законодавцем, в тому числі і прем'єр-міністром Терезою Мей.

Фахівці з кіберзагрозам вважають, що за атакою можуть стояти Росія, Китай або Північна Корея.

У Палаті громад заявили, що ведеться розслідування інциденту, і вживаються заходи для захисту комп'ютерної мережі.