На британський парламент була скоєна кібератака
Неділя, 25 червня 2017, 03:24
Британський парламент зазнав масштабної кібератаки.
Про це пише The Telegraf.
Відзначається, що атаки хакерів тривали більше 12 годин на п'ятницю. Зламана була електронна пошта політиків і їхніх помічників.
Мережа, яка постраждала від кібератак, використовується кожним законодавцем, в тому числі і прем'єр-міністром Терезою Мей.
Фахівці з кіберзагрозам вважають, що за атакою можуть стояти Росія, Китай або Північна Корея.
У Палаті громад заявили, що ведеться розслідування інциденту, і вживаються заходи для захисту комп'ютерної мережі.