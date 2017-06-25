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На британский парламент была совершена кибератака

Воскресенье, 25 июня 2017, 03:24

Британский парламент подвергся масштабной кибератаке.

Об этом пишет The Telegraf.

Отмечается, что атаки хакеров продолжались более 12 часов в пятницу. Взлому подверглась электронная почта политиков и их помощников.

Пострадавшая от кибератак сеть, используется каждым законодателем, в том числе и премьер-министром Терезой Мэй.

Специалисты по киберугрозам считают, что за атакой могут стоять Россия, Китай или Северная Корея.

В Палате общин заявили, что ведется расследование инцидента, и принимаются меры для защиты компьютерной сети.

Темы: Великобританияхакеры
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