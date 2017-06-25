МВС готує проекти для людей з посттравматичним синдромом

МВС запускає ряд проектів з реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, зокрема, в листопаді цього року планується відкрити медичний центр для реабілітації воїнів, які отримали контузії від вибухів.

"Вже запущена програма з реабілітації контужених для людей, які отримали контузії від вибухів. Ми робимо медичний центр. Це спеціальний центр, який буде розташований у Київській області, на який вже виділено бюджет цього року", - сказав Аваков.

Він зазначив, що МВС планує представити свої проекти з реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому на РНБО, підкресливши, що комплексна програма з їхньої реабілітації, на його думку, повинна мати "державне значення".

"Це комплексна програма, яка повинна мати державне значення... У цілому наше бачення проекту ми запропонуємо для РНБО. Думаю, що Олександр Валентинович (Турчинов, секретар РНБО) зможе потім запропонувати якісь комплексні заходи", - сказав Аваков.

Раніше у своїй статті "Стратегія гібридного миру" для "Української правди" Аваков навів дані, згідно з якими близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення із зони АТО зареєстровані з початку російської агресії.

Він нагадав про загальновизнану міжнародну статистику з військових конфліктів: 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а у близько третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко бувають самогубства.

Міністр також зазначив, що за інформацією Міжнародного правозахисного центру "Ла Страда Україна", вже в 2015 році кількість звернень членів сімей учасників АТО зі скаргами на побутове насильство зросла у 8 разів.