За 2 тижні безвізу до ЄС не пустили 33 українців

З початку дії безвізового режиму до Євросоюзу не пустили 33 українців.

Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, йдеться на сайті МВС.

За його словами, з 11 червня станом на 00.00 годин 23 червня прикордонна служба України оформила 741 тисячу 795 громадян, які виїхали до Європейського Союзу. З них 156 тисяч 916 - за біометричними паспортами. Він наголосив, що це становить 29% від загальної кількості.

Перший заступник голови Держприкордонслжуби нагадав, що є певний перелік вимог та причин, на підставі яких людині можуть відмовити у перетині кордону.

"Коли виникають якісь проблеми та питання, то вони, як правило, вирішуються на місці. Але ще не зафіксовано випадку, щоб із Польщі, наприклад, когось повернули за порушення терміну перебування як студента. В кожному конкретному випадку компетентні органи розбираються ретельно в тій чи іншій ситуації", - додав Серватюк.

Як відомо, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони (за винятком Великої Британії та Ірландії).