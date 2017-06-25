За 2 недели безвиза в ЕС не пустили 33 украинцев

С начала действия безвизового режима в Евросоюз не пустили 33 украинцев.

Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, говорится на сайте МВД.

По его словам, с 11 июня по состоянию на 00.00 часов 23 июня пограничная служба Украины оформила 741 тысяч 795 граждан, которые выехали в Европейский Союз. Из них 156 тысяч 916 - по биометрическим паспортам. Он отметил, что это составляет 29% от общего количества.

Первый зампредседателя Госпогранслужбы напомнил, что есть определенный перечень требований и причин, на основании которых человеку могут отказать в пересечении границы.

"Когда возникают какие-то проблемы и вопросы, то они, как правило, решаются на месте. Но еще не зафиксировано случая, чтобы из Польши, например, кого-то вернули за нарушение срока пребывания как студента. В каждом конкретном случае компетентные органы разбираются тщательно в той или иной ситуации", - добавил Серватюк.

Как известно, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Великобритании и Ирландии).