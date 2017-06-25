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У найближчі дні в Україні дощі та грози, місцями до +34

Неділя, 25 червня 2017, 15:58

Найближчої доби у більшості областей України - короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Місцями шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі. Дощової погоди не очікують лише у південних областях та частині областей сходу.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, на півдні до 21°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 23-28°, на решті територій 29-34°; в Карпатах вночі та вдень 13-18°.

У Києві вночі без опадів, вдень грозові дощі; температура повітря вночі 16-18°, вдень 26-28°.

 
Дані з  сайта  meteo.gov.ua

27 червня у центральних, Одеській, Миколаївській, Харківській та місцями в північних областях України очікуються короткочасні дощі, грози. На решті територій - без опадів.

Вітер західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, на півдні України та в Приазов'ї 18-23°, у західних областях 10-15°; вдень 24-29°, у південній частині, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях 30-34°.

У Києві - без опадів; температура повітря вночі 15-17°, вдень 25-27°.

25 червня о 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях була 22-25°, в районі Одеси 16°, в Дніпрі біля Києва 19°.

 
Дані з  сайта  meteo.gov.ua

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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