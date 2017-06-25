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В ближайшие дни в Украине дожди и грозы, местами до +34

Воскресенье, 25 июня 2017, 15:58

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины - кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Местами шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди. Дождливой погоды не ожидают лишь в южных областях и части областей востока.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, на юге до 21°; днем в западных, северных и Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 29-34°; в Карпатах ночью и днем ​​13-18°.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​грозовые дожди; температура воздуха ночью 16-18°, днем ​​26-28°.

 
Данные с сайта meteo.gov.ua

27 июня в центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской и местами в северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, на юге Украины и в Приазовье 18-23°, в западных областях 10-15°; днем 24-29°, в южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях 30-34°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​25-27°.

25 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в районе Одессы 16°, в Днепре возле Киева 19°.

 
Данные с сайта meteo.gov.ua

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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