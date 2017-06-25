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В Одесі на "замінованому" автовокзалі шукали вибухівку

Неділя, 25 червня 2017, 18:59

В Одесі поліція перевіряла на наявність вибухівки будівлю центрального автовокзалу і прилеглу територію.

Як повідомили в управлінні поліції Одеської області, інформація про замінування автовокзалу на ул.Колонтаевській, 58 надійшла о 10:42 25 червня.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, кінологів, працівників ДержНС. Будівлю автовокзалу і прилеглу територію перевірили на наявність вибухівки.

"Інформація про мінування не підтвердилася", - повідомили у поліції.

Думская.net

Теми: Одесаполіція
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