В Одесі на "замінованому" автовокзалі шукали вибухівку

В Одесі поліція перевіряла на наявність вибухівки будівлю центрального автовокзалу і прилеглу територію.

Як повідомили в управлінні поліції Одеської області, інформація про замінування автовокзалу на ул.Колонтаевській, 58 надійшла о 10:42 25 червня.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, кінологів, працівників ДержНС. Будівлю автовокзалу і прилеглу територію перевірили на наявність вибухівки.

"Інформація про мінування не підтвердилася", - повідомили у поліції.

Думская.net