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В Одессе на "заминированном" автовокзале искали взрывчатку

Воскресенье, 25 июня 2017, 18:59

В Одессе полиция проверяла на наличие взрывчатки здание центрального автовокзала и прилегающую территорию. 

Как сообщили в управлении полиции Одесской области, информация о заминировании автовокзала на ул.Колонтаевской, 58 поступила в 10:42 25 июня. 

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, кинологи, работники ГосЧС. Здание автовокзала и прилегающая территория проверили на наличие взрывчатки.

"Информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в полиции.

Думская.net

Темы: Одессаполиция
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