В Одессе на "заминированном" автовокзале искали взрывчатку

В Одессе полиция проверяла на наличие взрывчатки здание центрального автовокзала и прилегающую территорию.

Как сообщили в управлении полиции Одесской области, информация о заминировании автовокзала на ул.Колонтаевской, 58 поступила в 10:42 25 июня.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, кинологи, работники ГосЧС. Здание автовокзала и прилегающая территория проверили на наличие взрывчатки.

"Информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в полиции.

Думская.net