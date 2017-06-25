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США можуть прийняти рішення про зброю для України до жовтня – Порошенко

Неділя, 25 червня 2017, 19:53
США можуть прийняти рішення про зброю для України до жовтня – Порошенко

Питання постачання США оборонної зброї Україні може бути вирішене до жовтня.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 25 червня.

"Під час зустрічі з міністром оборони, що було підтверджено під час зустрічі в Білому домі, позицію щодо постачання оборонної зброї спробують вирішити ще в межах поточного бюджетного року. Ви знаєте, що він триває до жовтня", - сказав він.

Порошенко також анонсував візит міністра оборони США Джеймса Маттіса до України протягом 2—3 місяців і висловив сподівання, що протягом цього часу будуть підписані "оборонні" угоди.

Він також розповів, що Маттіс під час зустрічі в Пентагоні заявив, що США пишаються українськими Збройними Силами.

Крім того, президент запевнив, що в Конгресі США існує повна підтримка санкцій проти РФ за невиконання Мінських угод.

"В рішенні щодо жорстких санкцій за невиконання Мінських угод існує повний консенсус… Дискусія ведеться лише про повноваження президента - чи має президент одноосібно скасовувати санкції. Щодо змістовної частини я дискусії не бачу", - сказав Порошенко.

Він також заявив, що США продемонстрували Україні повну підтримку в питанні санкцій проти РФ за Північний потік-2.

"Це надзвичайно серйозна загроза для України, яку формує РФ, мета якої аж ніяк не економічна й не енергетична. Мета – позбавити Україну 2 млрд доларів, які вона отримує за транзит. Це помста за Стокгольм, за рішучі антикорупційні реформи в енергетичній сфері", - вважає президент.

Як повідомлялося, 21 червня у Вашингтоні президент Петро Порошенко анонсував найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю.

Більше про візит президента України до США читайте у матеріалі "Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоСШАзброя
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