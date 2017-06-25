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США могут принять решение об оружии для Украины до октября - Порошенко

Воскресенье, 25 июня 2017, 19:53
США могут принять решение об оружии для Украины до октября - Порошенко

Вопрос поставок США оборонительного оружия Украине может быть решен до октября.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 25 июня.

"Во время встречи с министром обороны, что было подтверждено во время встречи в Белом доме, позицию по поставкам оборонительного оружия попытаются решить еще в пределах текущего бюджетного года. Вы знаете, что он продолжается до октября", - сказал он.

Порошенко также анонсировал визит министра обороны США Джеймса Маттиса в Украину в течение 2-3 месяцев и выразил надежду, что в течение этого времени будут подписаны "оборонные" соглашения.

Он также рассказал, что Маттис во время встречи в Пентагоне заявил, что США гордятся украинским Вооруженными Силами.

Кроме того, президент заверил, что в Конгрессе США существует полная поддержка санкций против РФ за невыполнение Минских соглашений.

"В решении по жестким санкциям за невыполнение Минских соглашений существует полный консенсус... Дискуссия ведется только о полномочиях президента - может ли президент единолично отменять санкции. Относительно содержательной части я дискуссии не вижу", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что США продемонстрировали Украине полную поддержку в вопросе санкций против РФ за Северный поток-2.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, цель которой отнюдь не экономическая и не энергетическая. Цель - лишить Украину 2 млрд долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере", - считает президент.

Как сообщалось, 21 июня в Вашингтоне президент Петр Порошенко анонсировал в ближайшее время подписания между Украиной и США соглашений о оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

Больше о визите президента Украины в США читайте в материале"Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США". 

Украинская правда

Темы: ПорошенкоСШАоружие
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