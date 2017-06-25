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Італія виділить до €17 мільярдів на порятунок двох банків від банкрутства

Неділя, 25 червня 2017, 21:54

Уряд Італії заявив про готовність виділити до 17 мільярдів євро для того, щоб врятувати два банки - Banca Popolare di Vicenza та Veneto Banca - від банкрутства.

Про це повідомляє АFP. 

За даними інформагенції, ЄС схвалює план Італії для порятунку двох банків, важливих для економіки венеціанського регіону. 

Як заявив міністр фінансів П'єр Карло Падоан, найближчим часом уряд спершу виділить 5 мільярдів євро, пише DW. 

Раніше Європейський центробанк визнав банки близькими до неплатоспроможності та закликав Рим розробити схему порятунку установ, зокрема продажу їхнього майна та передачі "токсичних" активів.

Прем'єр Італії Паоло Джентілоні заявив, що "хороші" активи мають відійти другій найбільшій банківській групі Італії - Intesa Sanpaolo.

Загалом обидві установи мають близько 500 відділень та понад 5000 співробітників.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італіябанки
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