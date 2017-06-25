Италия выделит до €17 миллиардов на спасение двух банков от банкротства

Правительство Италии заявило о готовности выделить до 17 млрд евро для того, чтобы спасти два банка - Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca - от банкротства.

Об этом сообщает АFP.

По данным информагентства, ЕС одобряет план Италии для спасения двух банков, важных для экономики венецианского региона.

Как заявил министр финансов Пьер Карло Падоан, в ближайшее время правительство сначала выделит 5000000000 евро, пишет DW.

Ранее Европейский центробанк признал банки близкими к неплатежеспособности и призвал Рим разработать схему спасения учреждений, в частности продажи их имущества и передачи "токсичных" активов.

Премьер Италии Джентилони заявил, что "хорошие" активы должны отойти второй крупнейшей банковской группе Италии - Intesa Sanpaolo.

В целом оба учреждения имеют около 500 отделений и более 5000 сотрудников.