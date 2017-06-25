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Навальному, що відбуває місячний арешт, викликали "швидку"

Неділя, 25 червня 2017, 23:14

Лідеру Фонду з  боротьби з корупцією, опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває адміністративний арешт, викликали "швидку" та на місці надали медичну допомогу.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на джерело у медичній службі Москви, госпіталізація не знадобилася, з Навальним усе гаразд.

Як повідомила ТАСС адвокат Навального Ольга Михайлова, опозиціонеру викликали "швидку" через дуже висоу температуру. 

23 червня про високу температуру у Навального - 38,5 градусів - повідомляв опозиціонер Ілля Яшин, який також відбуває адміністративний арешт і перебуває в одному спецприймальнику з Навальним, але у різних камерах.

"Навальний зліг з температурою 38,5. Укутався пледами ", - повідомив Яшин. 

Як відомо, Навального затримали  у Москві 12 червня, коли він прямував на акцію протесту проти корупції.  Акції того дня відбулися у Москві та інших містах РФ, у столиці Росії захід закінчилася розгоном протестувальників. За даними росЗМІ, поліція затримала понад 800 осіб. 

Суд ухвалив рішення про адміністративний арешт Навального терміном 30 діб. 

Теми: Росіяопозиція
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