Навальному, що відбуває місячний арешт, викликали "швидку"

Лідеру Фонду з боротьби з корупцією, опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває адміністративний арешт, викликали "швидку" та на місці надали медичну допомогу.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на джерело у медичній службі Москви, госпіталізація не знадобилася, з Навальним усе гаразд.

Як повідомила ТАСС адвокат Навального Ольга Михайлова, опозиціонеру викликали "швидку" через дуже висоу температуру.

23 червня про високу температуру у Навального - 38,5 градусів - повідомляв опозиціонер Ілля Яшин, який також відбуває адміністративний арешт і перебуває в одному спецприймальнику з Навальним, але у різних камерах.

"Навальний зліг з температурою 38,5. Укутався пледами ", - повідомив Яшин.

Як відомо, Навального затримали у Москві 12 червня, коли він прямував на акцію протесту проти корупції. Акції того дня відбулися у Москві та інших містах РФ, у столиці Росії захід закінчилася розгоном протестувальників. За даними росЗМІ, поліція затримала понад 800 осіб.

Суд ухвалив рішення про адміністративний арешт Навального терміном 30 діб.