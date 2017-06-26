Берлін заборонив охоронцям Ердогана в'їзд на саміт G20

Влада ФРН не має наміру пускати на саміт G20 12 охоронців президента Туреччини, щодо яких в США видано ордери на арешт за побиття прокурдських активістів у Вашингтоні.

Про це повідомила газета Welt am Sonntag з посиланням на анонімне джерело в офіційному Берліні, пише DW.com.

Уряд ФРН повідомив Анкару про те, що охоронцям президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, проти яких в США порушено справу за фактом зіткнення з прокурдськими активістами в Вашингтоні, буде заборонений в'їзд до Німеччини, де 7 і 8 липня в Гамбурзі пройде саміт "великої двадцятки".

Федеральне відомство з охорони Конституції попереджає, що Гамбург може стати майданчиком вуличних баталій між прихильниками і противниками президентів Туреччини і США за участю курдських активістів, а також різних лівих і правих екстремістів.

"Прокурдські активісти можуть нападати на турків-націоналістів і навпаки", - заявив виданню представник відомства.

Тільки в самому Гамбурзі налічується близько 600 прихильників забороненої в Німеччині Робочої партії Курдистану. Всього ж, за різними даними, у ФРН проживають близько 14 тисяч послідовників РПК. І візит Ердогана до Німеччини, відзначається в записці, підготовленій відомством, призведе до мобілізації обох сторін. Як прокурдських активістів, так і турок-націоналістів.

Німецька влада, зазначає видання, категорично налаштована не допустити повторення вашингтонської історії в Гамбурзі.

"На наших вулицях тільки поліція Гамбурга матиме право голосу і більш ніхто інший. Це також поширюється і на іноземні сили безпеки", - заявив Welt am Sonntag сенатор з внутрішніх справ парламенту Гамбурга Енді Гроті.

Як відомо, 16 травня під час візиту Ердогана у резиденції посла Туреччини в Вашингтоні співробітники турецької служби безпеки побили учасників акції протесту. Після цього двоє турецьких охоронців були ненадовго затримані, але їх відпустили і вони повернулися до Туреччини. Під час бійки травми отримали дев'ятеро людей.

У США прийняли рішення про арешт 16 осіб, в тому числі 12 охоронців президента Туреччини, в зв'язку з цим інцидентом.