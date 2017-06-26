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Берлин запретил охранникам Эрдогана въезд на саммит G20

Понедельник, 26 июня 2017, 00:56

Власти ФРГ не намерены пускать на саммит G20 12 телохранителей президента Турции, в отношении которых в США выданы ордеры на арест за избиение прокурдских активистов в Вашингтоне.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на анонимный источник в официальном Берлине, пишет DW.com.

Правительство ФРГ уведомило Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию, где 7 и 8 июля в Гамбурге пройдет саммит "большой двадцатки".

Федеральное ведомство по охране Конституции предупреждает, что Гамбург может стать площадкой уличных баталий между сторонниками и противниками президентов Турции и США с участием курдских активистов, а также различных левых и правых экстремистов.

"Прокурдские активисты могут нападать на  турок-националистов и наоборот", заявил изданию представитель ведомства.

Только в самом Гамбурге насчитывается около 600 сторонников запрещенной в Германии Рабочей партии Курдистана. Всего же, по различным данным, в ФРГ проживают порядка 14 тысяч последователей РПК. И визит Эрдогана в Германию, отмечается в записке, подготовленной ведомством, приведет к мобилизации обеих сторон. Как прокурдских активистов, так и турок-националистов.  

Немецкие власти, отмечает издание, категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге.

"На наших улицах только полиция Гамбурга будет иметь право голоса и более никто другой. Это также распространяется и на иностранные силы безопасности", - заявил Welt am Sonntag сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Энди Гроте.

Как известно, 16 мая во время визита Эрдогана у резиденции посла Турции в Вашингтоне сотрудники турецкой службы безопасности избили участников акции протеста. После этого двое турецких охранников были ненадолго задержаны, но их отпустили и они вернулись в Турцию. Во время драки травмы получили девять человек.

В США приняли решение об аресте 16 человек, в том числе 12 охранников президента Турции, в связи с этим инцидентом.

Темы: ГерманияТурция
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