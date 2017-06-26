АТО: бойовики продовжують порушувати тишу – 23 обстріли

Минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ 23 рази обстрілювали українських захисників. Один боєць ЗСУ був поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Тенденція щодо підвищення ворожої вогневої активності у темну пору доби залишається незмінною. Відносна стабілізація від ранку 25 червня спостерігається лише на Приморському напрямку. Натомість, найбільш інтенсивні обстріли, зокрема й з артилерії, відбулись на Луганщині.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО лише один раз - одразу після опівночі бив зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди 12 разів порушували перемир'я.

Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано у передмісті Авдіївки та північно-східніше - в районі Кам'янки. Саме там окупанти впродовж минулої доби, а особливо після заходу сонця, неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, оборонні укріплення поблизу Кам'янки окупанти ще вдень обстріляли з 82-мм мінометів.

Також по одній збройні провокації ввечері було зафіксовано неподалік Луганського, що на Світлодарській дузі, та в районі Зайцевого, де проросійські незаконні збройні формування били по опорних пунктах ЗСУ з піхотного озброєння та БМП. А по українських воїнах, котрі тримають оборону біля Верхньоторецького, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер.

Луганський напрямок. На цій частині фронту противник здійснив 10 обстрілів.

Тут загарбники найбільш активно застосовували міномети. Зокрема, близько 21.00 години бойовики щільно обстріляли позиції сил АТО поблизу Троїцького з мінометів калібрів 120 й 82 мм.

Також з 82-мм мінометів найманці відкривали вогонь в районі Щастя, Катеринівки та Жовтого.

Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети. А по захисниках Попасної незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї.