SpaceX успішно запустила 10 супутників

Космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.

Про це повідомляє Bloomberg.

Запуск відбувся вдень за місцевим часом у неділю, 25 червня з бази ВПС в Вандерберга.

Перша ступінь ракети повернулася на платформу запуску в Тихому океані через сім хвилин після запуску. Друга ступінь ракети продовжила виведення супутників на орбіту.

Launch at 1:25 delivering 10 satellites for Iridium. Droneship repositioned due to extreme weather. Will be tight. https://t.co/6ZcSG29B74