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SpaceX успішно запустила 10 супутників

Понеділок, 26 червня 2017, 07:45

Космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.

Про це повідомляє Bloomberg.

Запуск відбувся вдень за місцевим часом у неділю, 25 червня з бази ВПС в Вандерберга.

Перша ступінь ракети повернулася на платформу запуску в Тихому океані через сім хвилин після запуску. Друга ступінь ракети продовжила виведення супутників на орбіту.

До 2018 року SpaceX планує запустити ще близько 75 супутників.

Теми: космосСШАтехнології
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