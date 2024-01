SpaceX успешно запустила 10 спутников

Космическая компания SpaceX вывела на орбиту 10 коммуникационных спутников, используя ракету-носитель Falcon 9.

Об этом сообщает Bloomberg.

Запуск состоялся днем по местному времени в воскресенье, 25 июня с базы ВВС в Вандерберге.

Первая ступень ракеты вернулась на платформу запуска в Тихом океане через семь минут после запуска. Вторая ступень ракеты продолжила вывод спутников на орбиту.

Launch at 1:25 delivering 10 satellites for Iridium. Droneship repositioned due to extreme weather. Will be tight. https://t.co/6ZcSG29B74