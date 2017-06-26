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SpaceX успешно запустила 10 спутников

Понедельник, 26 июня 2017, 07:45

Космическая компания SpaceX вывела на орбиту 10 коммуникационных спутников, используя ракету-носитель Falcon 9.

Об этом сообщает Bloomberg.

Запуск состоялся днем по местному времени в воскресенье, 25 июня с базы ВВС в Вандерберге.

Первая ступень ракеты вернулась на платформу запуска в Тихом океане через семь минут после запуска. Вторая ступень ракеты продолжила вывод спутников на орбиту.

К 2018 году SpaceX планирует запустить еще около 75 спутников.

Темы: космосСШАтехнологии
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