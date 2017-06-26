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ФСБ: Теракт у метро Петербурга готували з допомогою Telegram

Понеділок, 26 червня 2017, 09:25

Федеральна служба безпеки Росії вважає, що теракт у метро Санкт-Петербурга 3 квітня підготували з допомогою месенджера Telegram.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ Росії, передає "Интерфакс".

"У ході оперативного супроводу розслідування теракту 3 квітня цього року в метрополітені Санкт-Петербурга ФСБ Росії отримано достовірну інформацію про використання терористом-смертником, його спільником і іноземним куратором месенджера Telegram для приховування своїх злочинних задумів на всіх стадіях організації та підготовки терористичного акту", – стверджується у ньому.

ФСБ РФ вказує, що "в ході оперативно-розшукових заходів із виявлення законспірованих осередків міжнародних терористичних організацій фіксується тотальне використання їх членами інтернет-месенджерів для здійснення конспіративного зв'язку між собою і своїми кураторами з закордону".

"Найбільш активно членами міжнародних терористичних організацій на території РФ використовується месенджер Telegram, який надає терористам можливість створювати секретні чати з високим рівнем шифрування переданої інформації", – заявляє російська спецслужба.

При цьому у ФСБ не згадують про можливе блокування Telegram у Росії, про яке раніше попередив Роскомнагляд (Роскомнадзор).

23 червня глава Роскомнагляду Олександр Жаров закликав засновника Telegram Павла Дурова зареєструвати сервіс як розповсюджувач інформації у Росії – тим самим, виконавши російське законодавство.

Дуров у відповідь нагадав, що повне шифрування користувацьких повідомлень є не лише у Telegram, сам месенджер постійно блокує чати, пов'язані з терористами. Ініціативу ФСБ він назвав "саботажем державних інтересів".

"Парадоксально, що на порядку денному в Росії немає блокування контрольованих США Whatsapp або Facebook Messenger, але активно обговорюється блокування нейтрального щодо Росії Telegram. Щойно Telegram блокується, листування російських чиновників, їхнє спілкування з друзями і родичами та інші чутливі дані через WhatsApp/Viber перейдуть у підконтрольні Америці хмари Apple iCloud/Google Drive", – заявив Дуров.

На це Жаров звинуватив Дурова у "нейтральному ставленні до терористів". А Дуров нагадав чиновнику, що Telegram обробляє запити на видалення терористичних матеріалів з усього світу.

Як відомо, 3 квітня між станціями "Технологічний інститут" і "Сінна площа" петербурзького метро у вагоні поїзда стався вибух, у результаті якого загинули 16 осіб, понад 50 отримали поранення.

За даними слідства, бомбу привів у дію уродженець Киргизії Акбаржон Джалілов.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіятероризмсоцмережіінтернет
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