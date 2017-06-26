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ФСБ: Теракт в метро Петербурга готовили с помощью Telegram

Понедельник, 26 июня 2017, 09:25

Федеральная служба безопасности России считает, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля подготовили с помощью мессенджера Telegram.

Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, передает "Интерфакс".

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", – утверждается в нем.

ФСБ РФ указывает, что "в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы".

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", – заявляет российская спецслужба.

При этом в ФСБ не упоминают о возможной блокировке Telegram в России, о которой ранее предупредил Роскомнадзор.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал создателя Telegram Павла Дурова зарегистрировать сервис как распространитель информации в России – тем самым, исполнив российское законодательство.

Дуров в ответ напомнил, что полное шифрование пользовательских сообщений есть не только в Telegram, сам мессенджер постоянно блокирует чаты, связанные с террористами.  Инициативу ФСБ он назвал "саботажем государственных интересов".

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", – заявил Дуров.

На это Жаров упрекнул Дурова в "нейтральном отношении к террористам". А Дуров напомнил чиновнику, что Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира.

Как известно, 3 апреля между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, более 50 получили ранения.

По данным следствия, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Темы: Росcиятерроризмсоцсетиинтернет
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