Сюмар поділила майно, набуте за 20 років шлюбу

Народний депутат від партії "Народний Фронт" Вікторія Сюмар через розлучення з чоловіком Віктором Тараном розділила з ним майно, інформацію про що внесла до електронної декларації.

Про відповідні зміни у майновому стані нардеп написала на своїй сторінці у Facebook.

"В процесі розлучення підписали з Віктором Тараном договір про розподіл майна подружжя, відповідно до якого мені залишається одна квартира, інша – йому", - написала вона.

"Також він мені сплатив компенсацію за землю та недобудований будинок в Глевасі 1 040 400 гривень, або 40 тис доларів. Відповідно земельна ділянка і будинок тепер його", - додала вона.

Таким чином у змінах до майнового стану Сюмар зазначила, що отримала від Тарана 1 040 400 гривень як дохід від відчуження нерухомого майна. Водночас вона задекларувала отримання квартири площею 106,7 квадратних метрів вартістю 798197 гривень. Продавцем вказаний Віктор Таран.

Коментуючи внесення змін до декларації, Сюмар поскаржилась, що форма не передбачає, що в разі розлучення "квартиру можна набути безоплатно, розділивши майно подружжя, але форма вимагає обов'язкову ціну".

Сюмар та Таран прожили в офіційному шлюбі 20 років. У екс-подружжя залишилася донька Софія.

Українська правда