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Сюмар поделила имущество, приобретенное за 20 лет брака

Понедельник, 26 июня 2017, 15:52
Сюмар поделила имущество, приобретенное за 20 лет брака
FB Депутаты.ФотоЛікс

Народный депутат от партии "Народный Фронт" Виктория Сюмар по причине развода с мужем Виктором Тараном разделила с ним имущество, информацию о чём внесла в электронную декларацию.

О соответствующих изменениях об имущественном состоянии нардеп написала на своей странице в Facebook.

"В процессе развода подписали с Виктором Тараном договор о разделе имущества супругов, согласно которому мне остаётся одна квартира, другая - ему", - написала она.

"Также он мне выплатил компенсацию за землю и недостроенный дом в Глевахе 1040400 гривен, или 40 тыс. долларов. Соответственно земельный участок и дом его", - добавила она.

Таким образом, в изменениях об имущественном состоянии Сюмар отметила, что получила от Тарана 1040400 гривен как доход от отчуждения недвижимого имущества. В то же время она задекларировала получение квартиры площадью 106,7 квадратных метров стоимостью 798 197 гривен. Продавцом указан Виктор Таран.

Комментируя внесение изменений в декларацию, Сюмар пожаловалась, что форма не предусматривает, что в случае развода "квартиру можно приобрести бесплатно, разделив имущество супругов, но форма требует обязательную цену".

Сюмар и Таран прожили в официальном браке 20 лет.

У экс-супругов осталась дочь София.

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