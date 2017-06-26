Комісія суддів подолала вето ради доброчесності щодо Стрижевської
Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської в новий Верховний Суд.
Відповідне рішення комісія винесла на засіданні 26 червня передають "Українські новини".
ГРД наклала вето на обрання Стрижевської суддею нового Верховного Суду, звинувачуючи її в конфлікті інтересів та невідповідності рівня доходів витрат заступника генпрокурора.
Також Стрижевська не вказала, що в 2006 році проти неї було порушено кримінальну справу.
Члени ВККС вирішили підтримати кандидата.
За подолання вето ГРД проголосували 13 членів ВККС при мінімально необхідних 11, проти -1.
Таким чином, комісія визнала, що Стрижевська відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму.
Як повідомлялося, 6 червня ВККС почала розглядати вето, накладені радою доброчесності на кандидатури в судді нового Верховного Суду.
У липні 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Анжелу Стрижевську.
До цього Стрижевська працювала начальником управління реформ і забезпечення якості роботи Генпрокуратури.
У 2005 році Стрижевська працювала суддею Печерського районного суду Києва і виносила рішення про арешт політика Бориса Колесникова.
У 2006 році проти Стрижевської було відкрито кримінальну справу за підозрою у фальсифікації судового рішення про закриття кримінальної справи проти працівників СБУ, які знищили матеріали оперативно-розшукової справи про діяльність російського бізнесмена Семена Могилевича.
Також вона працювала помічником депутата Верховної Ради 6-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко" Григорія Омельченка і була суддею Апеляційного суду Києва.
У 2006 році БЮТ пропонував парламенту призначити Стрижевську суддею Конституційного Суду.