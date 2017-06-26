Комісія суддів подолала вето ради доброчесності щодо Стрижевської

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської в новий Верховний Суд.



Відповідне рішення комісія винесла на засіданні 26 червня передають "Українські новини".



ГРД наклала вето на обрання Стрижевської суддею нового Верховного Суду, звинувачуючи її в конфлікті інтересів та невідповідності рівня доходів витрат заступника генпрокурора.



Також Стрижевська не вказала, що в 2006 році проти неї було порушено кримінальну справу.

Члени ВККС вирішили підтримати кандидата.



За подолання вето ГРД проголосували 13 членів ВККС при мінімально необхідних 11, проти -1.



Таким чином, комісія визнала, що Стрижевська відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму.

Стрижевська є заступником генпрокурора

Як повідомлялося, 6 червня ВККС почала розглядати вето, накладені радою доброчесності на кандидатури в судді нового Верховного Суду.



У липні 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Анжелу Стрижевську.



До цього Стрижевська працювала начальником управління реформ і забезпечення якості роботи Генпрокуратури.



У 2005 році Стрижевська працювала суддею Печерського районного суду Києва і виносила рішення про арешт політика Бориса Колесникова.



У 2006 році проти Стрижевської було відкрито кримінальну справу за підозрою у фальсифікації судового рішення про закриття кримінальної справи проти працівників СБУ, які знищили матеріали оперативно-розшукової справи про діяльність російського бізнесмена Семена Могилевича.



Також вона працювала помічником депутата Верховної Ради 6-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко" Григорія Омельченка і була суддею Апеляційного суду Києва.



У 2006 році БЮТ пропонував парламенту призначити Стрижевську суддею Конституційного Суду.