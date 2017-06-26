Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комісія суддів подолала вето ради доброчесності щодо Стрижевської

Понеділок, 26 червня 2017, 17:02

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської в новий Верховний Суд.

Відповідне рішення комісія винесла на засіданні 26 червня передають "Українські новини".

ГРД наклала вето на обрання Стрижевської суддею нового Верховного Суду, звинувачуючи її в конфлікті інтересів та невідповідності рівня доходів витрат заступника генпрокурора.

Також Стрижевська не вказала, що в 2006 році проти неї було порушено кримінальну справу.
Члени ВККС вирішили підтримати кандидата.

За подолання вето ГРД проголосували 13 членів ВККС при мінімально необхідних 11, проти -1.

Таким чином, комісія визнала, що Стрижевська відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму.

 
Стрижевська є заступником генпрокурора

Як повідомлялося, 6 червня ВККС почала розглядати вето, накладені радою доброчесності на кандидатури в судді нового Верховного Суду.

У липні 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Анжелу Стрижевську.

До цього Стрижевська працювала начальником управління реформ і забезпечення якості роботи Генпрокуратури.

У 2005 році Стрижевська працювала суддею Печерського районного суду Києва і виносила рішення про арешт політика Бориса Колесникова.

У 2006 році проти Стрижевської було відкрито кримінальну справу за підозрою у фальсифікації судового рішення про закриття кримінальної справи проти працівників СБУ, які знищили матеріали оперативно-розшукової справи про діяльність російського бізнесмена Семена Могилевича.

Також вона працювала помічником депутата Верховної Ради 6-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко" Григорія Омельченка і була суддею Апеляційного суду Києва.

У 2006 році БЮТ пропонував парламенту призначити Стрижевську суддею Конституційного Суду.

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: