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Комиссия судей преодолела вето совета добропорядочности по Стрижевской

Понедельник, 26 июня 2017, 17:02

Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской в новый Верховный Суд.

Соответствующее решение комиссия вынесла на заседании 26 июня передают "Українські новини".

ОСД наложил вето на избрание Стрижевской судьей нового Верховного Суда, обвиняя ее в конфликте интересов и несоответствии уровня доходов расходам замгенпрокурора.

Также Стрижевская не указала, что в 2006 году против нее было открыто уголовное дело.

Члены ВККС решили поддержать кандидата.

За преодоление вето ОСД проголосовали 13 членов ВККС при минимально необходимых 11, против –1.

Таким образом, комиссия признала, что Стрижевская соответствует критериям добропорядочности и профессионализма.

 
Стрижевская является заместителем генпрокурора

Как сообщалось, 6 июня ВККС начала рассматривать вето, наложенные советом добропорядочности на кандидатуры в судьи нового Верховного Суда.

В июле 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко назначил своим заместителем Анжелу Стрижевскую.

До этого Стрижевская работала начальником управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры.

В 2005 году Стрижевская работала судьей Печерского районного суда Киева и выносила решение об аресте политика Бориса Колесникова.

В 2006 году против Стрижевской было открыто уголовное дело по подозрению в фальсификации судебного решения о закрытии уголовного дела против работников СБУ, уничтоживших материалы оперативно-розыскного дела о деятельности российского бизнесмена Семена Могилевича.

Также она работала помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от "Блока Юлии Тимошенко" Григория Омельченко и была судьей Апелляционного суда Киева.

В 2006 году БЮТ предлагал парламенту назначить Стрижевскую судьей Конституционного Суда.

Темы: суд
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