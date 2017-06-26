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Бойовики 5 разів порушили тишу на Донбасі – штаб

Понеділок, 26 червня 2017, 18:41

З початку доби жоден український військовий внаслідок ворожих обстрілів не постраждав.  

Про це йдеться у повідомленні прес-центра АТО у Facebook.

Проте вказується, що російсько-окупаційних війська продовжують порушувати перемир'я.

"Ворожі збройні провокації зафіксовані лише на Луганському та Донецькому напрямках. Загалом же з початку доби противник 5 разів відкривав вогонь по підрозділах Українського війська. Зважаючи на невисоку інтенсивність ворожого вогню, українські воїни на жодну провокацію сьогодні не піддались і вогонь не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку зафіксовано два ворожі обстріли, а на Луганському напрямку три.

Як відомо, 21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання "режиму тиші" на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване хлібне перемир'я має тривати в період збирання врожаю – з 00:00 24 червня до 31 серпня.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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