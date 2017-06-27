Білий дім: Закон про санкції проти РФ прийнятий Сенатом з порушеннями

Законопроект з посиленим пакетом санкцій проти Росії, який був прийнятий майже одноголосно в Сенаті США, не має юридичної сили через порушення процедури його затвердження.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу представник Білого дому Шон Спайсер, передає "Укрінформ".

"Рішення Сенату було прийнято з порушенням процедури, тому поки законопроекту не існує", - зазначив він.

При цьому Спайсер не став коментувати позицію глави Білого дому з підтримки додаткового тиску на Росію і зазначив, що президент говорив багато разів, що не повідомлятиме про свої наміри.

При цьому Спайсер відповів на критику щодо змови між президентською кампанією Трампа і російською стороною, заявивши, що такого не було. За його словами, це підтверджує той факт, що адміністрація попереднього президента Барака Обами знала про дії Росії під час виборів, однак не застосовувала заходи у відповідь.

Нагадаємо, 14 червня Сенат США переважною більшістю голосів прийняв законопроект S. 722, який вводить додаткові санкції проти Росії і істотно зменшує повноваження президента щодо скасування діючих санкцій.

Пізніше стало відомо, що цей документ містить положення, які стосуються бюджетного фінансування. За конституцією, такого роду законопроекти повинні спочатку затверджуватися Палатою представників, а потім розглядатися Сенатом США.