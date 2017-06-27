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Белый дом: Закон о санкциях против РФ принят Сенатом с нарушениями

Вторник, 27 июня 2017, 01:45

Законопроект с усиленным пакетом санкций против России, который был принят почти единогласно в Сенате США, не имеет юридической силы из-за нарушения процедуры его утверждения.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер, передает "Укринформ".

"Решение Сената было принято с нарушением процедуры, поэтому пока законопроекта не существует", - отметил он.

При этом Спайсер не стал комментировать позицию главы Белого дома по поддержке дополнительного давления на Россию и отметил, что президент говорил много раз, что не будет сообщать о своих намерениях.

При этом Спайсер ответил на критику относительно сговора между президентской кампанией Трампа и российской стороной, заявив, что такого не было. По его словам, это подтверждает тот факт, что администрация предыдущего президента Барака Обамы знала о действиях России во время выборов, однако не применяла меры в ответ.

Напомним, 14 июня Сенат США подавляющим числом голосов принял законопроект S. 722, который вводит дополнительные санкции против России и существенно уменьшает полномочия президента относительно отмены действующих санкций.

Позже стало известно, что этот документ содержит положения, которые касаются бюджетного финансирования. По конституции, такого рода законопроекты должны сначала утверждаться Палатой представителей, а затем рассматриваться Сенатом США.

Темы: СШАсанкции
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