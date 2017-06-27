Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве взорвался автомобиль – водитель погиб

Вторник, 27 июня 2017, 09:09
В Киеве взорвался автомобиль – водитель погиб
Нацполиция

В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля "Мерседес", водитель погиб.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сначала сообщалось о пострадавшем мужчине. В 9:40 полиция сообщила официально, что водитель в результате взрыва погиб.

О взрыве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская полиции сообщили в 8:16 вторника.

На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.


Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации.

В Соломенском районе взорвался автомобиль
В Соломенском районе взорвался автомобиль
Сергей Петренко

Как сообщает Sud.ua, взрыв произошел возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу ул. Механизаторов, 9, его свидетелями стали двое членов ВККС, которые проезжали рядом.

Очевидцы пишут в Facebook, что взрыв был очень сильный, "в машине сорвало крышу".

УП, обновлено в 9:49

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Киев
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: