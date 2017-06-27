В Киеве взорвался автомобиль – водитель погиб

В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля "Мерседес", водитель погиб.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Сначала сообщалось о пострадавшем мужчине. В 9:40 полиция сообщила официально, что водитель в результате взрыва погиб.



О взрыве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская полиции сообщили в 8:16 вторника.



На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи "скорой" и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.







Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации.

В Соломенском районе взорвался автомобиль Сергей Петренко

Как сообщает Sud.ua, взрыв произошел возле здания Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу ул. Механизаторов, 9, его свидетелями стали двое членов ВККС, которые проезжали рядом.

Очевидцы пишут в Facebook, что взрыв был очень сильный, "в машине сорвало крышу".

УП, обновлено в 9:49