Парубій розповів, коли чекати на візи з РФ та зняття імунітету з нардепів

На останньому тижні перед канікулами Верховна Рада може розглянути питання про запровадження віз із Росією та зняття недоторканості з 5 нардепів.

Про це на прес-конференції у вівторок повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

"Є імовірність того, що питання звернення до Кабінету міністрів про введення візового режиму (з Росією – ред.) може бути (розглянутий - ред.) найближчого пленарного тижня (11-14 липня – ред.), якщо в результаті політичних консультацій ми вийдемо на консенсус", - сказав він.

За словами голови ВР, дуже важливо, щоб ця ініціатива, коли вона потрапить на голосування, мала підтримку більшості, тому зараз Рада чекає на узгоджене рішення фракцій з цього питання.

Стосовно зняття недоторканості з низки депутатів за поданням органів прокуратури Парубій повідомив, що парламент має достатньо часу, аби надати дозвіл на притягнення їх до кримінальної відповідальності ще до канікул.

"По часу, по регламенту, який передбачає процес зняття недоторканості, ми встигаємо це питання винести в четвер (13 липня – ред.) останнього пленарного тижня", - зазначив він.

Спікер нагадав, що зараз ці подання знаходяться на розгляді регламентного комітету, у якого на це є не більше 20 днів.

Парубій повідомив також, що протягом останнього пленарного тижня Рада планує розглянути новий закон про деокупацію Донбасу, який дозволить перейти до нового формату захисту східних територій України.

"Це теж один з тих амбітних планів, які ми маємо на меті розглянути наступного пленарного тижня", - наголосив він.

Євген Кізілов, УП