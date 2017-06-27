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Парубий рассказал, когда ждать визы с РФ и снятия иммунитета с нардепов

Вторник, 27 июня 2017, 12:44

В последнюю неделю перед каникулами Верховная Рада может рассмотреть вопрос о введении виз с Россией и снятия неприкосновенности с 5 депутатов.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Есть вероятность того, что вопрос обращения в Кабинет министров о введении визового режима (с Россией - ред.) может быть (рассмотрен – ред.) на следующей пленарной неделе (11-14 июля - ред.), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус", - отметил он.

По словам председателя ВР, очень важно, чтобы эта инициатива, когда она попадет на голосование, имела поддержку большинства, поэтому сейчас Рада ждет согласованного решения фракций по этому вопросу.

Относительно снятия неприкосновенности с ряда депутатов по представлению органов прокуратуры Парубий сообщил, что парламент имеет достаточно времени, чтобы предоставить разрешение на привлечение их к уголовной ответственности еще до каникул.

"По времени, по регламенту, который предусматривает процесс снятия неприкосновенности, мы успеваем этот вопрос вынести в четверг (13 июля - ред.) последней пленарной недели", - отметил он.

Спикер напомнил, что сейчас эти представления находятся на рассмотрении регламентного комитета, у которого на это есть не более 20 дней.

Парубий сообщил также, что в течение последней пленарной недели Рада планирует рассмотреть новый закон о деоккупации Донбасса, который позволит перейти к новому формату защиты восточных территорий Украины.

"Это тоже один из тех амбициозных планов, которые мы хотим рассмотреть на следующей пленарной неделе", - подчеркнул он.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаРосcиявизынеприкосновенность
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