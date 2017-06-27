ЗМІ: Росія вивела $115 мільярдів зі США у 2014 році, бо боялась санкцій через Крим

Росія у березні 2014 року на два тижні вивела $115 мільярдів з Федерального резервного банку Нью-Йорка, бо побоювалась санкцій від США через анексію Криму.

Про це розповідається у розслідуванні Reuters з посиланнями на джерела у Федеральній резервній системі та Міністерстві фінансів США.

"Незважаючи на завзяту офіційну риторику Кремля, ФРС і Мінфін прийшли до висновку, що Росія боїться заморожування активів у США. Приблизно через півмісяця гроші повернулися на рахунок, проте з тих пір за ними спостерігають, щоб простежити, які санкції змусять Росію виводити резерви", - сказав колишній чиновник ФРС.

За інформацією джерел, за останні 15 років американська влада сім разів отримувала від ФРС інформацію про непублічні фінансові дії урядів інших держав.

При цьому ФРС визнала практику розкриття облікової розвідки, але відмовилася від коментарів щодо окремих клієнтів.

Українська правда