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СМИ: РФ вывела $115 миллиардов из США в 2014 году, боясь санкций из-за Крыма

Вторник, 27 июня 2017, 13:09

Россия в марте 2014 году на две недели вывела $ 115 миллиардов из Федерального резервного банка Нью-Йорка, потому что опасалась санкций от США из-за аннексии Крыма.

Об этом рассказывается в расследовании Reuters со ссылкой на источники в Федеральной резервной системе и Министерстве финансов США.

"Несмотря на упорную официальную риторику Кремля, ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США. Примерно через полмесяца деньги вернулись на счет, однако с тех пор за ними наблюдают, чтобы проследить, какие санкции заставят Россию выводить резервы", - сказал бывший чиновник ФРС.

По информации источников, за последние 15 лет американские власти семь раз получала от ФРС информацию о непубличных финансовых действиях правительств других государств.

При этом ФРС признала практику раскрытия учетной разведки, но отказалась от комментариев относительно отдельных клиентов.

Украинская правда

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