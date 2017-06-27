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У Генштабі розкрили ім'я офіцера РФ, якого ЗСУ ліквідували в суботу

Вівторок, 27 червня 2017, 13:11

Розвідувальною групою, яку знешкодили бійці ЗСУ у суботу, керував кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак.

Про це йдеться у заяві командира 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади на сторінці Генштабу у Facebook.

"24 червня розвідувальна група розвідувальної роти 4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу самопроголошеної терористичної організації "ЛНР" під керівництвом кадрового російського офіцера капітана Щербака Олександра Олександровича (позивний "Алекс"), який, крім того, виконував обов’язки інструктора розвідроти, з метою проведення диверсійно-розвідувальних заходів висунулася з району села Жолобок у глибину позицій 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що українські військові обійшли ДРГ і запропонували скласти зброю без бою, гарантуючи життя та безпеку.

"Командир групи та снайпер здійснили спробу збройного опору та були ліквідовані у ближньому вогневому бою, але не ножами, сокирами чи списами, як подали це окремі ЗМІ", - йдеться у заяві.

"Решта – сапер, снайпер і два кулеметники затримані. Один з них – 22-річний громадянин Російської Федерації, мешканець Алтайського краю", - повідомили у Генштабі.

Повідомляється, що після затримання вилучили зброю, яка вироблена та знаходиться на озброєнні в армії РФ, зокрема гвинтівку СВД 1994 року випуску з пластмасовими прикладом та цівкою; спорядження нового зразка, розроблено для російських диверсійних груп та інші речі.

"Наразі щодо затриманих відповідними державними органами проводяться слідчі дії. Їх господарі –терористична організація "ЛНР" - відмовилася визнавати затриманих, назвавши їх "курсантами Харківського інституту МВС", - повідомили у Генштабі.

Як відомо, у суботу в штабі АТО повідомили про знешкодження диверсійно-розвідувальної групи.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОРосіявійна
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