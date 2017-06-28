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На Сумщині вандали облили фарбою пам’ятники на могилах бійців АТО

Середа, 28 червня 2017, 02:48

Зловмисники облили фарбою три пам’ятника на могилах учасників АТО на Тростянецькому кладовищі.

Про це повідомляє  прес-служба Нацполіції у Сумській області.

В Тростянці зловмисники облили жовтою фарбою три пам’ятники на кладовищі, розташованому по вулиці Пам’яті. В поліції дану подію кваліфікували як "Наруга над могилою" і відкрили кримінальне провадження.

Наразі поліція вживає заходів щодо розшуку невідомих

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