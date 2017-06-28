На Сумщине вандалы облили краской памятники на могилах бойцов АТО

Злоумышленники облили краской три памятника на могилах участников АТО на Тростянецком кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

В Тростянце злоумышленники облили желтой краской три памятника на кладбище, расположенном по улице Памяти. В полиции данное событие квалифицировали как "Надругательство над могилой" и открыли уголовное производство.

Полиция принимает меры по розыску неизвестных