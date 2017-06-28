Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США: Китай і Росія найбільш причетні до торгівлі людьми

Середа, 28 червня 2017, 06:54

Пекін широко практикує експлуатацію жителів Північної Кореї, які приїжджають на заробітки в Китай.

Про це йдеться у щорічній доповіді державного департаменту США про торгівлю людьми у світі (TIP – Trafficking in Persons Report), пише Радіо Свобода.

У доповіді, яку презентував держсекретар Рекс Тіллерсон, зазначається, що 20 мільйонів людей у різних країнах стали жертвами контрабанди людьми і рабської праці. Найбільш розвинений цей злочинний бізнес у Китаї.

Крім того Тіллерсон заявив, що Росія також експлуатує робітників з КНДР, при цьому їхні заробітки надходять на батьківщину і допомагають фінансово підтримувати північнокорейський режим.

У доповіді сказано, що М’янма, Афганістан, Малайзія і Катар продемонстрували бажання покінчити з торгівлею людьми, Україна демонструє поступ. Однак Росія, Куба і Таїланд – як і раніше – займають ту ж позицію в рейтинговому списку Вашинтона, що і рік тому.

Держдепартамент виключив Ірак і М’янму зі списку тих країн, що набирають і використовують дітей у військових цілях, що є поступом у порівнянні з 2016 роком.

Президент США Дональд Трамп назвав протидію торгівлі людьми "пріоритетним завданням" його адміністрації. Щорічна доповідь Державного департаменту покликана сприяти зменшенню експлуатації – в основному жіночої і дитячої праці.

Теми: права людиниКитайРосіяПівнічна КореяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
права людини
Окупанти затримали біля "суду" в Криму 13 кримських татар, серед них – двоє журналістів
Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції
Додому з окупації повернули ще двох дітей – Лубінець
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: