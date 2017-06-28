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Госдеп США: Китай и Россия наиболее причастны к торговле людьми

Среда, 28 июня 2017, 06:54

Пекин широко практикует эксплуатацию жителей Северной Кореи, приезжающих на заработки в Китай.

Об этом говорится в ежегодном докладе госдепартамента США о торговле людьми в мире (TIP - Trafficking in Persons Report), пишет Радио Свобода.

В докладе, который представил госсекретарь Рекс Тиллерсон, отмечается, что 20 млн людей в разных странах стали жертвами контрабанды людьми и рабского труда. Наиболее развит этот преступный бизнес в Китае.

Кроме того Тиллерсон заявил, что Россия также эксплуатирует рабочих из КНДР, при этом их заработки поступают на родину и помогают финансово поддерживать северокорейский режим.

В докладе говорится, что Мьянма, Афганистан, Малайзия и Катар продемонстрировали желание покончить с торговлей людьми, Украина демонстрирует прогресс. Однако Россия, Куба и Таиланд - по-прежнему - занимают ту же позицию в рейтинговом списке Вашинтона, что и год назад.

Госдепартамент исключил Ирак и Мьянму из списка стран, набирающих и использующих детей в военных целях, что является прогрессом по сравнению с 2016 годом.

Президент США Дональд Трамп назвал противодействие торговле людьми "приоритетной задачей" его администрации. Ежегодный доклад Государственного департамента призван способствовать уменьшению эксплуатации - в основном женского и детского труда.

Темы: права человекаКитайРосcияСеверная КореяСША
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