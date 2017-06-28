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США звинуватили РФ у викривленні змісту розмов Тіллерсона і Лаврова

Середа, 28 червня 2017, 07:20

У Державному департаменті наголошують, що російська сторона перекручує інформацію про приватні дипломатичні розмови між главами зовнішньополітичних відомств США і Росії.

Так відреагувала речник Держдепартаменту Хезер Науерт на повідомлення росіян, що Тіллерсон начебто попередив Лаврова про підготовку заяви США по Сирії, передає Укрінформ.

"Росіяни часто оприлюднюють інформацію, у якій вони іноді схильні неправильно характеризувати речі", - заявила офіційний представник Держдепу під час регулярного брифінгу в вівторок.

Вона підкреслила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон "завжди говорить чітко росіянам про те, як ми ставимося до певних речей".

Крім того, за її словами, Тіллерсон вважає за краще "виконувати свою дипломатичну роботу в приватному форматі під час таких бесід, оскільки він вважає, що ми можемо бути найбільш ефективними на цьому напрямі".

Науерт відмовилась коментувати заяви російських ЗМІ, однак зазначила, що глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон "у минулому вже висловлював свою стурбованість по відношенню до Росії і продовжує це робити".

Як повідомлялось, Білий дім оприлюднив заяву, у якій викрив підготовку режиму Башара Асада до можливого хімічного нападу на цивільних, пригрозивши "дорогою ціною" для самого режиму і його війська.

Крім того, постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі у вівторок розмістила заяву на офіційній сторінці в Тwitter з цього приводу.

"У будь-яких подальших атаках на сирійський народ будуть звинувачені Асад, а також Росія та Іран, які підтримують вбивства власних людей", - підкреслила представник США.

Теми: СШАРосія
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